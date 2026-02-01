В Волгоградской области 1 февраля открыли трассу Р-228

В Волгоградской области сняты ограничении для движения грузовиков и пассажирских транспортных средств на участке федеральной трассы Сызрань-Саратов-Волгоград, сообщили в МЧС.

Запрет был введен 31 января в 23-00 ч. Утром 1 февраля участок трассы 428км-672 км (от границы с Саратовской областью до Волгограда) вновь был открыт для движения транспорта. Причиной временных ограничений стали неблагоприятные погодные условия – туман, гололед, снег с дождем.



В полночь также были сняты ограничения, введенные для грузовиков и пассажирского транспорта на участке региональной автомобильной дороги Волгоградской области 18А-3 км 0-116-км (Камышин-Ольховка-Иловля).

