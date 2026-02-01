



Электроснабжение большей части потребителей Быковского района Волгоградской области, пострадавших от погодной стихии, восстановлено. Как сообщили в компании Россетти Юг, после ввода в работу линий электропередачи основной сети энергетики отрабатывают индивидуальные заявки от бытовых потребителей.

Основной причиной проблем с электроснабжением, вызванных мокрым снегом с дождем, сильным ветром и понижением температуры, стало образование льда на проводах. Глыбы льда увеличивают нагрузки на воздушные линии, что может привести к их обрыву. Чтобы не допустить этого, энергетики плавят и обивают ледяные отложения.







Напомним, в Волгоградской области десятки населенных пунктов остались без электричества из-за обледенения и обрыва проводов. Временные отключения света произошли в Котовском, Палласовском, Камышинском, Быковском и других районов. Энергетики перешли на особый режим работы.

Фото Россети Юг

