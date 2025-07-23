



На одном из островов в Белом море было обнаружено тело человека. Информацию об этом ИА «Высота 102» подтвердили в СУ СК по республике Карелия.

- В настоящий момент следователи выехали на место. Остров, где нашли тело, находится очень далеко от цивилизации, к тому же там плохая связь. Добраться туда можно только на катере, - пояснили в ведомстве.

В СУ СК не исключили, что, возможно, речь может идти об одном из пропавших во время сплава по Белому морю туристов из Волгограда. Однако пока здесь затруднились ответить на вопрос, кто погибший – мужчина или женщина.

Тело обнаружили во время операции по поиску троих волгоградцев, которые велись в том числе с вертолета МИ-8.

Напомним, в Белом море во время шторма потерпела крушение группа байдарочников из Волгограда. Девять туристов собирались достичь Соловецких островов. Однако лишь двоим из них удалось добраться до конечного пункта путешествия. Четверых человек, которых выкинуло на одни из многочисленных каменистых островов, эвакуировали спасатели. А вот судьба троих остается неизвестной.

Среди пропавших - 38-летний Виктор Зузанов, 32-летняя Валерия Пужняк и 24-летний Владимир Бондарев.

Ранее МЧС публиковало кадры спасения некоторых членов группы.