Происшествия

Троих еще ищут: МЧС опубликовало видео спасения волгоградцев в Белом море

Происшествия 22.07.2025 08:46
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22.07.2025 08:46




Кадры спасения людей с островов архипелага Кузова в Белом море опубликовало МЧС Архангельской области. При этом судьба троих туристов остается неизвестной. Поисковые работы продолжаются, а сегодня, 22 июля, запланирован вылет  спасателей на вертолёте МИ-8 МЧС России.

Напомним, туристической группе из Волгоградской области, которая отправилась в путешествие на байдарках по Белому морю, понадобилась помощь спасателей. Группа состояла из  9 человек, но лишь  двое из них смогли самостоятельно завершить маршрут и добраться до острова Соловецкий.  Четверых человек  нашли и эвакуировали на спасательных катерах. 

Группа туристов по какой-то причине не зарегистрировалась, как требовалось, в МЧС.  Байдарочники выбрали маршрут  от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову Архангельской области. Однако испортившаяся погода изменила их планы. 

Видео МЧС РФ

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