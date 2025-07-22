Политика

Волгоградским омбудсменам разрешать занимать должность бессрочно

Политика 22.07.2025 17:11
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22.07.2025 17:11


В Волгоградской области предлагают отменить предельные сроки нахождения на своих должностях уполномоченных по правам ребенка и по защите предпринимателей. Как сообщает V102.RU,  законопроект, корректирующий работу указанных должностных лиц, внесен для рассмотрения в областную думу профильным комитетом обладминистрации.

- Законопроект в целях укрепления статуса уполномоченных Волгоградской области предусматривает дополнение законов Волгоградской области, регулирующих деятельность уполномоченных, положением, устанавливающим, что уполномоченные осуществляют сотрудничество между собой, а также с иными должностными лицами, органами и организациями, - поясняют авторы инициативы.

Разработанный законопроект расширяет перечень органов, организаций и должностных лиц, которым направляются ежегодные доклады уполномоченными Волгоградской области. В этом перечне губернатор, облдума, Общественная палата Волгоградской области, руководители СУ СКР, ГУ МВД, областного суда, прокуратуры, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения и др.

- Кроме того, законопроект предусматривает признание утратившими силу норм, ограничивающих количество сроков пребывания на должности уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области и на должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской области, - указывается в документе.

Напомним, что в настоящее время в Волгоградской области все уполномоченные назначаются на 5 лет. Однако должности уполномоченных по правам ребенка и по защите предпринимателей запрещено занимать одному и тому же лицу более двух сроков подряд. 

Данного запрета нет для должности уполномоченного по правам человека в Волгоградской области. На этом посту с 2009 года находится Герой России Валерий Ростовщиков. В июле 2024 года его в четвертый раз переизбрали на очередной 5-летний срок.

В Волгоградской области в настоящее время уполномоченным по правам ребенка является Юлия Приклонская, которая была избрана в апреле 2025 года. 

На посту уполномоченного по защите прав предпринимателей Волгоградской области трудится Ольга Устинова. Ее второй пятилетний срок начался в марте 2021 года.

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