Омбудсмена с безупречной репутацией оставили в Волгоградской области еще на 5 лет

Сегодня, 11 июля, уполномоченным по правам человека в Волгоградской области на новый 5-летний срок назначен Валерий Ростовщиков, который трудится на этой должности с 2009 года. Как сообщили V102.RU в облдуме, голосование по кандидатуре омбудсмена было тайным.

Для Героя России Валерия Ростовщикова, отметим, переназначение состоялось уже в 4-ый раз. За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно.

Как ранее сообщалось, губернатор Андрей Бочаров предложил на этот пост Валерия Ростовщикова. Его кандидатура была согласована с уполномоченным по правам человека Российской Федерации Татьяной Москальковой.

После подведения итогов голосования, Валерий Ростовщиков принес присягу и поблагодарил представителей исполнительной и законодательной власти региона за оказанное ему доверие и плодотворное сотрудничество.

- Депутаты областной Думы поздравили Валерия Александровича с назначением, пожелали ему дальнейших успехов в деятельности по защите прав и интересов жителей Волгоградской области. Они также отметили, что Валерий Ростовщиков имеет безупречную репутацию и многолетний опыт работы в этой сфере, - сообщили в облдуме.

Фото: Волгоградской облдумы