Нового старого бизнес-омбудсмена назначили в Волгоградской области





Сегодня региональные депутаты на заседании утвердили на второй пятилетний срок уполномоченного по правам предпринимателей в Волгоградской области Ольгу Устинову. Как сообщает ИА "Высота 102", спикер заксобрания Александр Блошкин предложил парламентариям задать вопросы омбудсмену, но желающих не нашлось.

После голосования чиновница приняла присягу и поклялась защищать интересы бизнеса Волгоградской области.

Напомним, кандидатуру Устиновой выдвинул губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава региона в письме на имя председателя Волгоградской облдумы подчеркнул, что данное предложение согласовано с уполномоченным по правам предпринимателей при Президенте России Борисом Титовым. Соответствующие ходатайства были направлены также "Опорой России" и Волжской торгово-промышленной палатой. Продлить полномочия Ольги Устиновой губернатору предложило местное бизнес-сообщество.



