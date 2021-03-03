Политика

Нового старого бизнес-омбудсмена назначили в Волгоградской области

Политика 03.03.2021 11:53
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03.03.2021 11:53


Сегодня региональные депутаты на заседании утвердили на второй пятилетний срок уполномоченного по правам предпринимателей в Волгоградской области Ольгу Устинову. Как сообщает ИА "Высота 102", спикер заксобрания Александр Блошкин предложил парламентариям задать вопросы омбудсмену, но желающих не нашлось.
После голосования чиновница приняла присягу и поклялась защищать интересы бизнеса Волгоградской области.
Напомним, кандидатуру Устиновой выдвинул губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава региона в письме на имя председателя Волгоградской облдумы подчеркнул, что данное предложение согласовано с уполномоченным по правам предпринимателей при Президенте России Борисом Титовым. Соответствующие ходатайства были направлены также "Опорой России" и Волжской торгово-промышленной палатой. Продлить полномочия Ольги Устиновой губернатору предложило местное бизнес-сообщество.

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