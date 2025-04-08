Общество 08.04.2025 13:06
0
08.04.2025 13:06
Сегодня, 8 апреля, стало известно имя нового уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области. Им стала Юлия Приклонская , сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской облдуме. Соответствующее решение принято на выездном заседании регионального парламента, которое проходит на территории аэроклуба имени Числова в Среднеахтубинском районе, по итогам тайного голосования.
Кандидатура Приклонской была внесена губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и согласована уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Новый детский омбудсмен принесла присягу.
Напомним, Евгений Ковшиков, который занимал пост регионального омбудсмена с 2022 года, досрочно сложил свои полномочия. Основанием стало его личное заявление. Отставку Ковшикова можно считать стремительной. Только накануне, 7 апреля, на сайте облдумы был размещен проект постановления о досрочном прекращении полномочий Евгения Ковшикова. А уже сегодня он быстро покинул свой пост и тут же был назначен новый уполномоченный. При этом данный вопрос не значился в повестке заседания регпарламента.
Справка. Юлия Приклонская родилась 10 сентября 1976 года. В 2003 году окончила Международный славянский институт по специальности «юриспруденция», получив квалификацию «юрист». Около 30 лет работает в сфере защиты семьи и детства, стаж государственной гражданской службы составляет порядка 17 лет. С 2019 года Юлия Викторовна возглавляет отдел опеки и попечительства комитета социальной защиты населения Волгоградской области. Входит в состав межведомственных рабочих групп при региональном уполномоченном по правам ребенка.
Фото Волгоградской областной думы
В Волгограде мошенники похищают средства под видом помощи участникам СВО08.04.2025 16:27
Общество 08.04.2025 16:27
Участник СВО из Волгоградской облдумы стал членом сборной по следж-хоккею08.04.2025 15:26
Общество 08.04.2025 15:26
Женщина-миллиардер из списка Forbes приехала в Волгоград08.04.2025 15:03
Общество 08.04.2025 15:03
Отопительный сезон продлевается в Волгограде на неопределенный срок08.04.2025 14:20
Общество 08.04.2025 14:20
В Волгограде за 8,8 млн рублей высадят деревья и кустарники на шоссе Авиаторов08.04.2025 11:21
Общество 08.04.2025 11:21
Ветеранам СВО оплатят дорогу на реабилитацию в санатории08.04.2025 10:32
Общество 08.04.2025 10:32
Тонну негодного свиного окорока обнаружили в Волгоградской области08.04.2025 10:03
Общество 08.04.2025 10:03
В Волгограде новые фонтаны на Центральной набережной отремонтируют за 8,4 млн рублей08.04.2025 10:02
Общество 08.04.2025 10:02
В Волгограде назвали вакансии апреля с зарплатой от 100 тыс. рублей08.04.2025 09:57
Общество 08.04.2025 09:57
Волгоград остался миллионником в 2025 году08.04.2025 09:19
Общество 08.04.2025 09:19
«Ракету Победы» с символом Волгограда запустят 8 апреля с космодрома08.04.2025 08:33
Общество 08.04.2025 08:33
Погибшего на СВО отца троих детей похоронят в Волгоградской области08.04.2025 07:15
Общество 08.04.2025 07:15
«Отравление было слишком сильным»: попавший в смолу ворон умер в птичьем приюте в Волгограде07.04.2025 20:58
Общество 07.04.2025 20:58
Волгоградский детский омбудсмен Евгений Ковшиков досрочно покидает пост07.04.2025 19:47
Общество 07.04.2025 19:47
Останемся без абрикосов? Столбики термометров обрушатся в Волгограде до 0 градусов07.04.2025 19:28
Общество 07.04.2025 19:28