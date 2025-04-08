Общество

Депутаты на аэродроме под Волгоградом выбрали нового детского омбудсмена

Общество 08.04.2025 13:06
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08.04.2025 13:06


Сегодня, 8 апреля, стало известно имя нового уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области. Им стала  Юлия Приклонская , сообщили ИА «Высота 102» в  Волгоградской облдуме.  Соответствующее решение принято на выездном заседании регионального парламента, которое проходит на территории аэроклуба имени Числова в Среднеахтубинском районе, по итогам тайного голосования. 
Кандидатура Приклонской  была внесена губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и согласована уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Новый детский омбудсмен  принесла присягу.
Напомним, Евгений Ковшиков, который занимал пост регионального омбудсмена с 2022 года, досрочно сложил свои полномочия. Основанием стало его личное заявление. Отставку Ковшикова можно считать стремительной. Только накануне, 7 апреля, на сайте облдумы был размещен проект постановления о досрочном прекращении полномочий Евгения Ковшикова. А уже сегодня он быстро покинул свой пост и тут же был назначен новый уполномоченный. При этом данный вопрос не значился в повестке заседания регпарламента. 
Справка. Юлия Приклонская родилась 10 сентября 1976 года. В 2003 году окончила Международный славянский институт по специальности «юриспруденция», получив квалификацию «юрист». Около 30 лет работает в сфере защиты семьи и детства, стаж государственной гражданской службы составляет порядка 17 лет. С 2019 года Юлия Викторовна возглавляет отдел опеки и попечительства комитета социальной защиты населения Волгоградской области. Входит в состав межведомственных рабочих групп при региональном уполномоченном по правам ребенка. 
Фото Волгоградской областной думы

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