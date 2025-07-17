



В Руднянском и Жирновском районах Волгоградской области начались работы по расчистке Медведицы. По информации администрации региона, специалисты ростовской компании «Реновация» приступили к рекультивации 15-километрового участка реки за 168 млн рублей.

- Работы планируют выполнить в течение четырех лет. За этот период от мусора, валежника, ила очистят акваторию реки и прилегающую территории площадью 75 тыс. кв. метров. С помощью плавучих земснарядов из русла Медведицы будет извлечено более 260 тыс. кубометров донных отложений, - рассказали журналистам в пресс-службе облкомприроды.

На 2025 год в графике подрядной организации: водолазное обследование дна, подготовка площадки для размещения поднятого грунта, обустройство подъездных дорог для специализированной техники.

В облкомприроды рассчитывают, что после завершения проекта удастся повысить пропускную способность русла, улучшить качество воды в Медведице, создать новые нерестилища и в целом улучшить местную экосистему, что должно благотворно повлиять как на животный мир, так и на жизнь людей.

Напомним, ранее в 2024 году был завершён первый этап расчистки Медведицы. Специалисты произвели рекультивацию 15-километрового участка Медведицы в Кумылженском, Даниловском и Серафимовичском районах, а также в муниципальном городском округе — город Михайловка. На эти цели было выделено из бюджета 182 млн рублей.

Однако впоследствии к качеству произведённых работ возникли претензии у инспекторов Нижне-Волжского управления Росприроднадзора. Надзорный орган зафиксировал загрязнение прибрежного участка площадью порядка 20 тыс. кв. метров донными отложениями. При этом в облкомприроды категорически не согласились с такими выводами экспертов.

Фото: администрация Волгоградской области