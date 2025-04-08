Продолжением расчистки Медведицы займется фирма из Ростова-на-Дону

Экология 08.04.2025 10:48
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08.04.2025 10:48
Заключен контракт на расчистку реки Медведица в Волгоградской области в рамках второго этапа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, по результатам конкурсной процедуры победителем стало ООО «Реновация» из Ростова-на-Дону. Эта компания выполнит работы по экологической реабилитации реки за 168,2 миллиона рублей при начальной стоимости контракта в 175 миллионов.
Компания «Реновация» уже занималась расчисткой водоемов в Волгоградской области. В 2023 году она освоила более 160 миллионов рублей, заключив контракты с ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» на реабилитацию ерика Старая Ахтуба, а также озер Соленые плесы и Шлемино в Волго-Ахтубинской пойме.
Ранее сообщалось, что в рамках второго этапа будет очищено русло реки общей протяженностью около 15 километров. Работы охватят три участка в числе которых: 5 километров русла у посёлка р.п. Красный Яр, 4-километровый участок в районе города Жирновск, а также 6-километровый в границах с. Терсинка. Работы должны быть выполнены до 15 ноября 2028 года. Итоги аукциона подведут до конца марта.
Напомним, как ранее сообщало V102.RU, в 2022 году из областного бюджета уже выделялись 182 млн рублей на расчистку 15-километрового участка Медведицы в Кумылженском, Даниловском и Серафимовичском районах, а также в муниципальном городском округе — город Михайловка. Работы выполняло АО «ГК «ЕКС». Недавно Кумылженский районный суд удовлетворил иск прокуратуры об обязании подрядчика достать из реки Медведица затонувший земснаряд, который больше года назад застрял на дне водоема.
Фото V102.RU (архив)
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