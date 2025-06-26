Общество

В облкомприроды опровергли заявление Росприроднадзора о загрязнении берегов Медведицы

Общество 26.06.2025 17:14
0
26.06.2025 17:14


В комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области уверены, что первый этап расчистки реки Медведицы прошел без нарушений природоохранного законодательства. Как сообщает ИА «Высота 102», профильное ведомство выступило с опровержением информации Нижне-Волжского межрайонного управления Росприроднадзора, заявившего накануне о загрязнении территории площадью 20 тыс. кв.м. донным грунтом, который был поднят со дна реки во время расчистки.  

В заявлении облкомприроды, которое поступило в распоряжение редакции ИА «Высота 102» 26 июня, дословно говорится, что опубликованные Нижне-Волжским управлением Росприроднадзора сведения являются недостоверными. Далее цитата: 

– Работы по очистке реки Медведица проводились согласно требованиям законодательства РФ и заключенному государственному контракту. Согласно ст. 1 Федерального закона № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", к отходам не относится донный грунт, поэтому работа с ним регулируется отдельно. Статья 65 Водного кодекса РФ предусматривает возможность строительства и эксплуатации сооружений, необходимых для защиты водоемов от загрязнений, засорения и заиления. Очистка была выполнена подрядной организацией АО ГК "ЕКС" по проекту, прошедшему государственную экспертизу. Проектными решениями предусматривается очистка реки от донных отложений земснарядом с перекачкой пульпы в специально оборудованные карты намыва. Одна из карт намыва размещается вне прибрежной зоны в районе х. Краснянского Кумылженского района, согласованная местными органами власти. Объем извлеченного донного грунта из русла р. Медведицы в районе х. Краснянского составил 4 430 м3 и размещен в границах, указанных в проектной документации. Завершающим этапом работ стала техническая и биологическая рекультивация карты намыва, направленная  для сохранения природного ландшафта.

Отметим, что в официальном сообщении управления Росприроднадзора говорилось об обнаружении загрязненной территории в Кумылженском районе Волгоградской области. Меж тем, на первом этапе расчистка Медведицы велась в трех районах – Кумылженском, Даниловском и Серафимовичском. Работы производились подрядной организацией АО «ГК «ЕКС».

По данным Росприроднадзора, в настоящее время  на экспертизе у специалистов находятся пробы донного грунта, отобранные на берегу Медведицы. По результатам получения лабораторных исследований будет принято решение о применении административного воздействия к виновному лицу, а также будет исчислен расчет размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды.

Фото: предоставлено Нижне-Волжским межрайонным управлением Росприроднадзора 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.06.2025 19:46
Общество 26.06.2025 19:46
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2025 18:07
Общество 26.06.2025 18:07
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2025 17:45
Общество 26.06.2025 17:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2025 16:25
Общество 26.06.2025 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2025 16:04
Общество 26.06.2025 16:04
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.06.2025 15:39
Общество 26.06.2025 15:39
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2025 14:58
Общество 26.06.2025 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2025 14:46
Общество 26.06.2025 14:46
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2025 14:33 Реклама
Общество 26.06.2025 14:33 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.06.2025 13:54
Общество 26.06.2025 13:54
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2025 13:50
Общество 26.06.2025 13:50
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2025 13:35 Реклама
Общество 26.06.2025 13:35 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.06.2025 13:24
Общество 26.06.2025 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2025 12:59
Общество 26.06.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2025 12:58
Общество 26.06.2025 12:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:46
Конфиденциальность сообщений в WhatsApp вновь вызвала вопросы в ГосдумеСмотреть фотографии
19:09
Волгограду выделять на развитие электротранспорта часть от 4 млрд рублейСмотреть фотографии
18:40
Стреляли в воздух и по колесам: полиция опубликовала видео погони за компанией камышанСмотреть фотографииCмотреть видео
18:11
Вдовец умершей от COVID-19 фельдшера 5 лет добивался выплаты за ее смертьСмотреть фотографии
18:07
В Камышине из-за непогоды отложили празднование Дня молодёжи на 4 июляСмотреть фотографии
17:45
Волгоградцам рассказали, где заработать 158 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:19
Волгоградский «Ротор» арендовал Кирилла НикишинаСмотреть фотографии
17:14
В облкомприроды опровергли заявление Росприроднадзора о загрязнении берегов МедведицыСмотреть фотографии
16:41
В Волгограде застройщик «Синара-Девелопмент» рассказал об инновациях и особой философии новых ЖКСмотреть фотографии
16:32
В Волгограде СОБР взял штурмом особняк организатора незаконной миграцииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:25
Гром грянул: перекресток в Волгограде обнесли заборами после жуткого наезда грузовика на женщинуСмотреть фотографии
16:04
С 1 июля изменятся правила обращения с медицинскими отходамиСмотреть фотографии
15:58
В Волгограде Александр Пак попросил о рассмотрении дела присяжнымиСмотреть фотографии
15:39
Под Волгоградом в селе выявили вспышку бруцеллезаСмотреть фотографии
14:58
В Волгограде 28 июня простятся с преподавателем ВГИИК Марией ДукойСмотреть фотографии
14:49
Дед погибшего на СВО волгоградца доказал в суде право на выплатыСмотреть фотографии
14:46
Самые популярные госпаблики назвали в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:33
ТМК расширила сферу применения отходов производства с помощью научных разработокСмотреть фотографии
14:17
Плата за коммуналку вырастет в Волгоградской области с 1 июля: смотрим, на сколькоСмотреть фотографии
13:54
Волгоградская область заключила соглашение с РосрыболовствомСмотреть фотографии
13:50
Ковчег с мощами святителя Тихона прибудет в Волгоград 4 июляСмотреть фотографии
13:37
Под Волгоградом во время грозы загорелся жилой домСмотреть фотографииCмотреть видео
13:35
Кадровая стратегия: волгоградская компания нацелилась на воспитание лидеров завтрашнего дняСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде обнаружили сделанное из порошка сливочное маслоСмотреть фотографии
12:59
Волгоградская чиновница Анна Елисеева попытается выйти из СИЗО 2 июляСмотреть фотографии
12:58
В Волжском заработают тревожные сирены 26 и 27 июняСмотреть фотографии
12:48
В волгоградских магазинах «Маяк» нашли горы негодной едыСмотреть фотографии
12:32
«Сталинградский призыв»: организаторы проекта рассказали, кто попадет в число финалистовСмотреть фотографии
12:11
В Камышине пьяный пациент избил врача в приёмном покоеСмотреть фотографии
11:50
ФСБ задержала волгоградца за публичную поддержку украинских террористовСмотреть фотографии
 