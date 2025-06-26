



В комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области уверены, что первый этап расчистки реки Медведицы прошел без нарушений природоохранного законодательства. Как сообщает ИА «Высота 102», профильное ведомство выступило с опровержением информации Нижне-Волжского межрайонного управления Росприроднадзора, заявившего накануне о загрязнении территории площадью 20 тыс. кв.м. донным грунтом, который был поднят со дна реки во время расчистки.

В заявлении облкомприроды, которое поступило в распоряжение редакции ИА «Высота 102» 26 июня, дословно говорится, что опубликованные Нижне-Волжским управлением Росприроднадзора сведения являются недостоверными. Далее цитата:

– Работы по очистке реки Медведица проводились согласно требованиям законодательства РФ и заключенному государственному контракту. Согласно ст. 1 Федерального закона № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", к отходам не относится донный грунт, поэтому работа с ним регулируется отдельно. Статья 65 Водного кодекса РФ предусматривает возможность строительства и эксплуатации сооружений, необходимых для защиты водоемов от загрязнений, засорения и заиления. Очистка была выполнена подрядной организацией АО ГК "ЕКС" по проекту, прошедшему государственную экспертизу. Проектными решениями предусматривается очистка реки от донных отложений земснарядом с перекачкой пульпы в специально оборудованные карты намыва. Одна из карт намыва размещается вне прибрежной зоны в районе х. Краснянского Кумылженского района, согласованная местными органами власти. Объем извлеченного донного грунта из русла р. Медведицы в районе х. Краснянского составил 4 430 м3 и размещен в границах, указанных в проектной документации. Завершающим этапом работ стала техническая и биологическая рекультивация карты намыва, направленная для сохранения природного ландшафта.

Отметим, что в официальном сообщении управления Росприроднадзора говорилось об обнаружении загрязненной территории в Кумылженском районе Волгоградской области. Меж тем, на первом этапе расчистка Медведицы велась в трех районах – Кумылженском, Даниловском и Серафимовичском. Работы производились подрядной организацией АО «ГК «ЕКС».

По данным Росприроднадзора, в настоящее время на экспертизе у специалистов находятся пробы донного грунта, отобранные на берегу Медведицы. По результатам получения лабораторных исследований будет принято решение о применении административного воздействия к виновному лицу, а также будет исчислен расчет размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды.

Фото: предоставлено Нижне-Волжским межрайонным управлением Росприроднадзора