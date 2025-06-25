Общество

Выгребли и укатали техникой: расчистка Медведицы под Волгоградом обернулась экологическим преступлением

Общество 25.06.2025 19:04
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25.06.2025 19:04


В Кумылженском районе Волгоградской области 20 тысяч квадратных метров прибрежной зоны оказались захламлены донным грунтом после расчистки реки Медведицы. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Нижне-Волжском управлении Росприроднадзора. Инспекторы побывали уже на месте экологического преступления.

Поводом для выезда специалистов на берег Медведицы послужило официальное обращение общественной организации «Ось», активисты которой сообщили о сбросе на почву намытого при расчистке реки грунта. 

Сотрудники управления с привлечением специалистов экспертной организации филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области оперативно выехали на место происшествия. В рамках проведенного  осмотра установлено, что в водоохранной зоне реки Медведица размещены навалы намытого донного грунта. Указанный грунт уплотнен специальной техникой, – говорится в официальном сообщении Нижне-Волжского межрайонного управления Росприроднадзора. 


Кроме замера общей площади земельного участка, подвергшегося негативному воздействию, инспекторами отобраны пробы донных отложений для определения класса опасности отхода.  

– По результатам получения лабораторных исследований будет принято решение о применении административного воздействия к виновному лицу, а также будет исчислен расчет размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, – уточняют в управлении. 

Напомним, что в 2022 году из бюджета Волгоградской области в рамках первого этапа расчистки Медведицы выделялось 182 млн рублей на расчистку 15-километрового участка Медведицы в Кумылженском, Даниловском и Серафимовичском районах, а также в муниципальном городском  округе — город Михайловка. Работы выполняло АО «ГК «ЕКС». Недавно Кумылженский районный суд удовлетворил иск прокуратуры об обязании АО «ГК «ЕКС», достать из  Медведицы затонувший земснаряд, который больше года назад застрял на дне водоема. 

Продолжением расчистки Медведицы на втором этапе займется ООО «Реновация» из Ростова-на-Дону. Эта компания выполнит работы по экологической реабилитации реки за 168,2 миллиона рублей при начальной стоимости контракта в 175 миллионов. 

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