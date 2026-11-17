ВСУ накануне атаковали Крымский мост. Движение транспорта было ограничено, оперативные службы оперативно устранили последствия и движение по мосту было запущено.
Однако по сообщению губернатора Республики Крым Сергея Аксёнова, противник вновь атаковал Крымский мост. О приостановке движения транспорта глава региона сообщил в своём официальном канале в Максе в 1:34.
- Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов, - отметил Сергей Аксёнов.
фото: ИИ-иллюстрация