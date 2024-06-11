Русло реки Медведица расчищают в Волгоградской области

Левый приток Дона - реку Медведица - расчищают от ила и мусора в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в облкомприроды, с русла реки земснарядами поднято уже более 50 тысяч кубометров донных отложений, из которых 30 тысяч - с начала этого года.

Работы ведутся на территории Михайловки, а также в Кумылженском и Серафимовичском районах. В скором времени земснаряды переместят в Даниловский район. До конца года планирует расчистить 15 км русла.

- Предстоит извлечь еще порядка 250 тысяч кубометров, в результате чего пропускная способность Медведицы увеличится в 10 раз. Улучшится не только на экологическое состояние водного объекта, но и условия жизни людей, - подчеркнули в профильном комитете.

В Волгоградской области проводится большая работа по экореабилитации и расчистке рек, ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы и Донского бассейна. Так, только в Донском бассейне на территории региона приведут в порядок участки русел 23 рек, построят 20 водопропускных сооружений.

С 2025 года эта работа будет продолжена в рамках нового федерального проекта «Вода России».

Фото: администрации Волгоградской области