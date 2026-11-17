С 1 сентября 2027 года в российских школах появятся новые единые учебники по русскому языку и литературе для учеников 5-7-х и 10-11-х классов. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время заседания Совета при президенте России по поддержке русского языка и языков народов страны.



Как сообщает ТАСС, Кравцов проинформировал, что планируется апробировать новые учебники и организовать курсы повышения квалификации для учителей. Он также отметил, что школьную программу необходимо пересмотреть, чтобы для изучения было больше произведений отечественной литературы.