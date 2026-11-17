16 ноября в Волгограде на «Динамо Арене» в рамках 11-го тура предварительного этапа мужской гандбольной Суперлиги местный «Каустик» принимал астраханское «Динамо». Гости взяли верх со счётом 37:33.



Поединок носил статус принципиального для обеих команд: волгоградцы и астраханцы подошли к очной встрече на фоне затяжных игровых кризисов. Беспрецедентная серия «Динамо» насчитывала шесть матчей без побед (пять из них – поражения), а «Каустик» не мог выиграть на протяжении четырёх игр. Противостояние команд, находящихся в нижней части таблицы, обернулось напряжённой тактической борьбой.



Первую треть матча хозяева провели с позиции силы. Волгоградцы эффективно использовали позиционное нападение и контролировали темп, удерживая преимущество в два-три мяча. Однако на 22-й минуте динамика встречи изменилась: астраханцы не только ликвидировали отставание, но и в течение двух минут совершили рывок, превратив 13:11 в 13:14. «Динамо» попыталось развить успех, однако «Каустик» сумел сохранить интригу, завершив первую половину с минимальным отставанием – 16:17.



Стартовые пять минут второго тайма прошли в схожем ключе, но именно в этот отрезок оборона волгоградцев дала системный сбой. За три минуты гости организовали решающий рывок до +5, и к 39-й минуте на табло горел счёт 19:24. В дальнейшем сценарий игры не изменился: «Каустик» предпринимал попытки сократить разрыв, подбирался к сопернику на расстояние трёх-четырёх мячей, но «Динамо» каждый раз хладнокровно отвечало результативными контратаками, удерживая дистанцию. Лишь за 13 секунд до финальной сирены Сергей Косенков установил итоговый счёт – 33:37.

Ключевой фигурой встречи стала вратарская линия. Самыми эффективными игроками матча признаны голкиперы Глеб Великанов («Каустик») и Александр Лысенко («Динамо»). В атакующем звене у астраханцев лучшим бомбардиром стал Павел Фильчев (10 заброшенных мячей), у волгоградцев – Никита Светлов (8 мячей).

Эта победа позволила «Динамо» прервать безвыигрышную серию и шагнуть на шестое место в турнирной таблице (11 очков). «Каустик» потерпел пятое поражение подряд и остаётся на 11-й строчке (4 очка). Несмотря на отрицательный результат, игра волгоградцев не выглядит безнадёжной: большинство поражений в текущем сезоне укладываются в разницу трёх-пяти мячей. Команда теряет очки из-за коротких провальных отрезков и потери концентрации, а не из-за системного превосходства соперников.



Дмитрий Бочарников (главный тренер ГК «Каустик», Волгоград) – об итогах домашнего матча с астраханским «Динамо»:



– К сожалению, картина получилась типичной: мы вели, затем произошёл провал, после чего на площадке началась суета. Важную роль сыграла уверенная игра вратаря соперника, в то время как наши лидеры не смогли реализовать ключевые моменты. В частности, не были забиты выходы один на один, которые обязаны были реализовывать Кирилл Акрамов и Даниил Кольцов, а Константин Кудинов не реализовал бросок с линии. Это придало сопернику уверенности, и он спокойно довёл матч до логического завершения.



Мы пока не можем найти ту золотую середину, которая позволяет стабильно побеждать. При общей равной игре статистика потерь говорит сама за себя: у нашей команды их 11, у «Динамо» – 5. Часть этих потерь была допущена на элементарном уровне. Мы способны показывать качественный, красивый гандбол и забивать эффектные мячи, но параллельно допускаем столь же эффектные ошибки, из‑за которых соперник получает лёгкие возможности для атаки. С этим необходимо работать и принимать меры.



При этом команда обязана показывать результат независимо от состава. Зависимость от одного‑двух исполнителей – это не признак командной игры. Независимо от наличия травм, на площадку должны выходить и уверенно действовать игроки из резерва. Если они пока не готовы – значит, требуется усилить работу на тренировках. Итог закономерен: мы сами проиграли эту игру.

«Каустик» (Волгоград) – «Динамо» (Астрахань) – 33:37 (16:17) 16 ноября, 18:30. Суперлига. Предварительный этап. 11-й тур.

Волгоград. «Динамо Арена». Количество зрителей: 1000.

Судьи: Иван Власов (Красноармейск), Никита Чуркин (Краснодар).

«Каустик»: Великанов – Кудинов (1), Алексанян (5), Акрамов (7), Турунцев (2), Кольцов (4), Пихтярев – Теплухин, Венедиктов, Светлов (8), Токмаков (2), Кумсков, Косенков (4), Востриков Земляной, Тропин.

«Динамо»: Лысенко – Гумаров (7), Климентьев (4), Вергейчик, Васильев, Фильчев (10), Фролов (4) – Иванов, Шелестюков (1), Тюменцев (7), Кривич (1), Чернецов (2), Маковкин (1), Моторин.

Эффективность бросков %: 61 – 61.

Владение мячом (минуты): 31 – 29.

7-метровые/голы: 6/3 – 8/6.

Штрафное время: 14 – 12.



Следующий шанс прервать неудачную серию представится 23 ноября: на «Динамо Арене» «Каустик» примет действующего чемпиона страны – ЦСКА. Встреча обещает стать одним из главных событий тура: в матче первого круга «Каустик» уступил армейцам лишь на самом финише, хотя по ходу игры вёл с разницей в три мяча. Начало игры – в 18:30.



Александр Веселовский

Фото: Федерация гандбола России / Александр Овсиенко