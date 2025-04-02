Экология

Пробы воды отобрали на месте затонувшего земснаряда в Медведице

Экология 02.04.2025 20:47
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02.04.2025 20:47


Инспекторы Росприроднадзора отобрали пробы воды около затонувшего земснаряда в реке Медведица. Как сообщили ИА «Высота 102» в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, обследование провели после обращения активистов-экологов, выразивших обеспокоенность в связи с длительным нахождением плавсредства в реке около хутора Краснянский Кумылженского района.
В ведомстве пояснили, что визуальных признаков загрязнения водного объекта нефтепродуктами, а также другими маслосододержащими веществами, не установлено. После получения результатов лабораторных исследований будет принято решение о применении мер административного воздействия к виновному лицу.

Ранее, как сообщало ИА «Высота 102» со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, Кумылженский районный суд удовлетворил требования надзорного органа и обязал АО ГК «ЕКС», которое занималось расчисткой Медведицы в рамках заключенного с администрацией Волгоградской области контракта, поднять затонувшее плавсредство. С таким требованием к подрядчику обращался  и облкомприроды. В компании заверяли, что начнут работы по подъему земснаряда после таяния льда, которого, как известно, уже давно нет на реках. Известно, что плавсредство находится в таком виде в водоеме уже больше года.
Фото Росприроднадзора

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