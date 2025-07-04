Общество

Оксана Лут, Юрий Горлов и Гоар Барсегян возложили цветы на Мамаевом кургане

Общество 04.07.2025 11:23
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04.07.2025 11:23


В Волгограде утром 4 июля на главной высоте России состоялось памятное мероприятие, в котором приняли участие министр сельского хозяйства России Оксана Лут, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Юрий Горлов и министр по промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян. 

Как сообщает ИА «Высота 102», участники «Всероссийского дня поля – 2025» почтили память защитников Отечества и возложили цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы, могиле маршала В.И. Чуйкова, могиле Неизвестного солдата и Малой братской могиле.


Кроме того, гости Волгоградского региона – Оксана Лут, Юрий Горлов и Гоар Барсегян – оставили записи в Книге почетных гостей мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы».

Напомним, министр сельского хозяйства прибыла в Волгоградскую области накануне, 3 июля, начав рабочий визит со знакомства с передовыми предприятиями региона. 


Сегодня посетившие Мамаев курган делегаты примут участие в деловой программе «Всероссийского дня поля – 2025».  Центральным мероприятием дня на выставке станет пленарное заседание, в ходе которого участники обсудят цифровую трансформацию АПК. 

Подробный фотоотчет и видеосюжет по итогам первого дня на «Всероссийском дне поля – 2025» смотрите на сайте ИА «Высота 102» в специальном разделе День поля – 2025. 

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»  

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