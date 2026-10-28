В Волгоградской области сегодня, 28 октября, с воинскими почестями перезахоронили останки 12 бойцов Красной Армии, которые были обнаружены поисковиками в ходе «Вахты памяти». Как сообщили в УФСБ России по региону, памятная церемония прошла в станице Голубинская Калачевского района на территории воинского кладбища. Участие в мероприятии приняли руководство и сотрудники УФСБ и ПУ ФСБ России по Волгоградской области, а также почетные гости.





– История хранит множество загадок и тайн, раскрытых и не раскрытых. Их хранят пожелтевшие страницы архивных документов. Их хранит земля, где шли кровопролитные бои. И если в документах мы можем найти более-менее описание сути документа, то земля с трудом открывает свои тайны, – сказал член Совета ветеранов органов безопасности и пограничной службы Волгоградской области Павел Чебаненко. – Поисковики с каждым годом всё труднее получают эти доказательства. Но, это и есть важнейшая историческая задача современников: найти останки красноармейца, по возможности, установить его личность, чтобы с полным правом рассказать родственникам и общественности о судьбе героя.





Поисковая экспедиция в этом году прошла в два этапа – в июне и сентябре. Чекисты в составе отряда «Поиск-Дон», над которым УФСБ взяло шефство в 2024 году, подняли останки 12 красноармейцев, погибших в период Сталинградской битвы. Помимо этого, найдены остатки обмундирования, патроны, гильзы и элементы вооружения.





На закрытие «Вахты памяти» в Калачевский район прибыли члены поискового отряда «Поиск-Дон», руководство, сотрудники и ветераны региональных УФСБ и ПУ ФСБ России, прокурор Волгоградской области Денис Костенко, начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Павел Гищенко, первый заместитель начальника Волгоградской академии МВД России Александр Редько, а также представители органов местного самоуправления Калачевского района, казачества, общественных организаций, молодежных движений и местные жители.





После отпевания павших бойцов, их останки под залпы выстрелов были преданы земле.













Фото: УФСБ России по Волгоградской области