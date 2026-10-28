



Дроноводы 83-го полка беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили систему управления подразделениями ВСУ.





На опубликованных кадрах видно, как военнослужащие выявляют цель и, запуская FPV-дроны, «обезглавливают» антенны связи и управления вражескими беспилотниками.

Поражая стратегически важные цели, операторы БПЛА работают в единой связке со штурмовыми подразделениями. Так, очередной удар по системе управления подразделениями, отмечают в пресс-службе Южного военного округа, позволил российским военным улучшить свои позиции на Славянско-Краматорском направлении.

О том, что современные боевые действия попросту невозможны без технологий, участники СВО рассказывали корреспондентам ИА «Высота 102» уже не раз. По словам бойцов, в нынешних реалиях они не всегда встречаются с противником лицом к лицу, однако имеют возможность поразить его с помощью беспилотников.

– Всем, кто хочет стать грамотным дроноводом, нужна в первую очередь усидчивость, потому что это скрупулезная работа, и в ней надо чаще всего очень долго сидеть, выявляя цель, настраивая сам джойстик, – говорил о тонкостях современного ремесла представитель 39-й отдельной бригады войск БПС Владислав Скляров. – А еще – желание учиться. Учиться и еще раз учиться. Какими бы классными ни были инструкторы в учебных центрах, все зависит в первую очередь от желания самого человека. Если у него изначально есть предрасположенность к этому делу, подкрепленная мыслью о том, что он станет хорошим оператором FPV – дрона, он должен к этой цели стремиться, постоянно изучать что-то новое даже вне основного обучения и шаг за шагом становиться крутым профессионалом – летуном.





Напомним, в Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом. Напомним, по решению губернатора в Волгоградской области с 1 сентября 2026-го стартовые выплаты при заключении контракта с Минобороны России увеличили до 3,4 млн рублей.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73.

Фото и видео пресс-службы Южного военного округа