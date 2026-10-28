В Волгограде масштабный ландшафтный пожар охватил более 700 кв. метров





28 октября в Волгограде на фоне сильного ветра стремительно распространяется крупный ландшафтный пожар в пойме Мокрой Мечётка на Спартановке. Очевидцы заметили первые следы дыма порядка полутора часов назад.







- Всю округу в считанные минуты заволокло дымом. Проспект им. Ленина стоит как в тумане. Пламя начало расходиться от склона на ул. Академика Павлова, а затем сильными порывами начало быстро охватывать овраг, - рассказал журналистам один из местных жителей.

Очевидцы, проживающие в близлежащих высотках, делятся апокалиптичными кадрами происходящего. Информацию о ландшафтном пожаре подтвердили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. По данным специалистов, пламя уже распространилось на 700 кв. метров. Купировать его дальнейшее продвижение пытаются пожарные подразделения.

- В 14:37 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе Волгограда. Горит камыш. Пожарно-спасательные подразделения 1-й ПСЧ производят тушение, - подчеркнули в пресс-службе спасательного ведомства.

Фото и видео: Спартановка Сити / t.me