В Азовском море заметили скатов и колючую акулу





В Азовском море начали встречать рыб, которые раньше не водились – ставриду, барабулю, скатов и даже колючую акулу. Как передает ИА «Живая Кубань» причиной этому стал рост солёности воды.

По данным Южного научного центра РАН, солёность растёт с 2007 года, и, по прогнозам учёных, показатель продолжит увеличиваться. Сейчас она достигает 16 промилле, что стало рекордом за последние 150 лет наблюдений.

В связи с этим меняется и экосистема: морских обитателей становится больше, пресноводных – меньше. Виды, которые раньше жили только в Чёрном море, теперь свободно перебираются в Азовское.