



Волгоградская область передала военнослужащим в зоне специальной военной операции беспилотные летательные аппараты, комплекты аккумуляторов, наземные станции управления и другие комплектующие. Также в составе груза – радиоэлектронная техника, автономные дизельные электростанции, строительные материалы и оборудование инженерного назначения.

Это очередная партия, сформированная по заявке командиров воинских частей Волгоградского гарнизона. Всё снаряжение приобретено на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. Регион оперативно реагирует на поступающие запросы и регулярно направляет грузы различного назначения в зону спецоперации.





Напомним, в Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом. Напомним, по решению губернатора в Волгоградской области с 1 сентября 2026-го стартовые выплаты при заключении контракта с Минобороны России увеличили до 3,4 млн рублей.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73.

Фото: администрация Волгоградской области