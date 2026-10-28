



Компании из Татарстана «ГК Интэкс» не удалось оспорить решение Волгоградского УФАС о включении организации в реестр недобросовестных поставщиков. На сторону антимонопольщиков встал и арбитражный суд Поволжского округа. Таким образом, решение суда после прохождения нескольких инстанций вступило в законную силу.

Напомним, компанию уличили в том, что при сносе пережившего пожар дома №15а по ул. Армавирская в Бекетовке она не выполнила условия контракта по вывозу строительных отходов. «Останки» построенного еще в 1929 году дома для первых рабочих будущего завода «Химпром», общим весом 2366,15 тонн, должны были последовать на специализированный полигон. На вывоз отходов, согласно условиям контракта, было выделено около 1 миллиона рублей. Однако предоставить документы о выполнении этого условия компания не смогла. Как выяснилось, тем, что осталось от сноса дома, подрядчик по собственному желанию засыпал автомобильные дороги.



Это стало поводом для включения организации в реестр недобросовестных поставщиков. Однако в компании не согласились с таким решением и обжаловали его, но безуспешно.



Суд подчеркнул, что поведение общества свидетельствует о пренебрежительном отношении подрядчика к исполнению возложенных на него обязанностей по контракту.



