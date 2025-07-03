День поля-2025

Тысячи гостей, яркие эмоции и краски: большой фоторепортаж с Дня поля под Волгоградом

День поля-2025 03.07.2025 21:43
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03.07.2025 21:43


В Волгоградской области сегодня, 3 июля, прошел первый день крупнейшей в стране выставки достижений АПК «Всероссийский день поля – 2025». Фотокорреспонденты ИА «Высота 102» с самого открытия работали на площадке и постарались зафиксировать все яркие моменты этого дня, эмоции гостей и, конечно, показать масштаб мероприятия. 

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Напомним, что Волгоградская область принимает смотр достижений АПК впервые за всю историю его проведения. Важную миссию региону доверили в Министерстве сельского хозяйства России как одному из самых «урожайных» в стране. Ответственность колоссальная, но по итогам первого дня можно смело сказать – волгоградцы с ней справились. 


Отметим, что подготовка к «Всероссийскому дню поля – 2025», который будет проходить по 5 июля включительно, началась на территории КФХ Чердынцева в Среднеахтубинском районе за несколько месяцев до этого дня. Но мало кто из сегодняшних гостей региона знает, какими усилиями волгоградцам удалось добиться конечного результата, ведь почти месяц в Волгоградской области не переставая лили дожди. Лишь буквально за два дня до старта выставки небо прояснилось и сегодня организаторы наконец смогли вздохнуть с облегчением. Гости, в свою очередь, поставили волгоградцам самую высокую оценку. 

– Организация – на пять с плюсом! Каждому организатору по дорогой иномарке, – так, к примеру, оценил результат трудов агроном из Ставропольского края, который, с его слов, посещает выставки ежегодно в разных регионах России. 



По обеим сторонами аллеи, ведущей на выставку, участники и гости могли сегодня наблюдать восемь гектаров демонстрационных посевов. Ко Дню поля под Волгоградом зацвела картошка, набрали веса капуста и перцы, постепенно наливаются соками арбузы и дыни, а подсолнухи уже давно перегнали людей по росту. На полях под Волгоградом в этом году представлены лучшие сорта сельскохозяйственных культур со всей России: 80 сортов озимых, 16 сортов картофеля, 121 сорт и гибрид овощных культур и многое-многое другое. Выглядит впечатляюще.



Как уже сообщало ИА «Высота 102», впервые в Волгоградской области на выставке достижений АПК открылась в этом году образовательная площадка под названием «Я в АГРО». И, надо признать, организаторы с идеей не промахнулись. Если еще вчера современным подросткам могло казаться, что сельское хозяйство – это тяжело, скучно и вообще не про них, то сегодня те из ребят, кто побывал здесь, наверняка изменили свое мнение. Селекция, генетика и биотехнология – это, как оказалось, не только перспективно, но и очень увлекательно.


Для тех, кто планирует побывать с детьми на выставке завтра, 4 июля, напомним, что площадка «Я в АГРО» расположена в зоне отдыха рядом с главной сценой. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте.


Для уже состоявшихся аграриев, безусловно, большой интерес составляли  сегодня демонстрационные площадки с техникой. В мире сельского хозяйства нет малозначительных вещей. И то, с каким оживлением разглядывали трактора, комбайны и другую технику гости, лишний раз подтверждало, что важна буквально каждая деталь и каждый винтик. 




Старт деловой программы намечен в рамках работы выставки «Всероссийский день поля – 2025» на 4 июля. Как уже сообщало ИА «Высота 102», на полях Волгоградской области делегаты планируют обсудить ключевые задачи, стоящие перед отраслью растениеводства, с участием представителей власти, науки и бизнеса. Также участники обсудят развитие селекции, системы агрострахования, планы по вовлечению сельхозземель в оборот и другие актуальные темы. Центральным событием второго дня выставки станет пленарное заседание, посвященное цифровой трансформации АПК, которое пройдет под председательством Министра сельского хозяйства Оксаны Лут.  



Помимо деловых встреч, пленарного заседания и подписания соглашений, гости и участники крупнейшего смотра АПК смогут принять участие и в развлекательных мероприятиях. Напомним, что вечером на главной сцене, где сегодня весь день выступали творческие коллективы Волгоградской области, появятся Пелагея и «Дискотека Авария». 

Программа второго дня: 

  • 10:00 – 18:00 – культурная программа «Волгоградское подворье» 
  • 10:00 – 18:00 – работа Детской зоны
  • 10:00 – 18:00 – работа конной зоны 
  • 10:00 – 18:00 – работа зоны «80 лет Победы» 
  • 10:00 – 18:00 – работа зоны питания на поле 
  • 11:00 – 17:00 – работа зоны демонстрации техники 
  • 11:00 – 17:00 – работа зоны техники в динамике 
  • 10:00 – 18:00 – работа зоны «Волга-Дон Агро Фест» 
  • 10:00 – 18:00 – работа зоны «Я в АГРО» Трек «Учись» и трек «Работай»  
  • 10:00 – 18:00 – показательные выступления операторов дронов  
  • 12:30 – 18:00 – культурная программа на главной сцене 
  • 18:00 – 18:40 – выступление группы «Пелагея» Главная 
  • 19:00 – 19:40 – выступление группы «Дискотека Авария». 

Но это все завтра, а сегодня предлагаем еще раз вспомнить эмоции прошедшего дня. Делитесь фотографиями с друзьями и близкими! 














 














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