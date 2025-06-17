В Волгоградской области на территории Среднеахтубинского района продолжается подготовка к масштабному мероприятию – выставке достижений АПК под открытым небом «Всероссийский день поля». Как ранее сообщало ИА «Высота 102», посетить регион в начале июля планируют более сотни российских аграриев со всей страны. В ходе трехдневной выставки под Волгоградом будут представлены новинки сельскохозяйственной техники и оборудования, средства защиты растений и удобрения, лучшие сорта и гибриды сельхозкультур и многое другое.

Отдельные зоны будут посвящены цифровизации АПК и аграрному образованию. Здесь посетители смогут узнать о современных решениях для отрасли – от цифрового управления производством до применения агродронов, а также о широких возможностях получения образования в сфере АПК. Выставка развернется на площади более 70 га на территории КФХ «Чердынцев».

Деловой программой «Всероссийского дня поля» предусмотрено обсуждение ключевых задач, стоящих перед отраслью растениеводства, с участием представителей власти, науки и бизнеса. Также делегаты обсудят развитие селекции, системы агрострахования, планы по вовлечению сельхозземель в оборот и другие актуальные темы.

– Центральным событием станет пленарное заседание, посвященное цифровой трансформации АПК, которое пройдет под председательством Министра сельского хозяйства Оксаны Лут, – уточняют организаторы масштабной выставки.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что в программе Дня поля в Волгоградской области в 2025 году предусмотрена насыщенная культурно-развлекательная программа с участием известных артистов. Гости выставки смогут также стать зрителями зрелищной джигитовки и танцев на лошадях. Кроме того, в Среднеахтубинском районе состоится трактор-ралли для детей и многое другое.

Напомним, «Всероссийский день поля» – организуемое Минсельхозом России ежегодное мероприятие.

ИА «Высота 102» выступает информационным партнером всероссийского масштабного мероприятия в 2025 году. Наш телефон для участников «Дня поля» +79371025102.