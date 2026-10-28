В Волгограде пожар в Мокрой Мечётке остановлен на 5 га





В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили подробности борьбы пожарных расчётов с крупным возгоранием в пойме Мокрой Мечётки на Спартановке. После двухчасового противостояния специалистам всё же удалось остановить распространение огня по сухой растительности.

- В 17:07 расчётам 1-й ПСЧ удалось локализовать пожар на площади 5 га, - уточнили в пресс-службе спасательного ведомства.

Напомним, первое сообщение о крупном пожаре на севере Волгограда поступило на пульт диспетчера в 14:37. По прибытию специалистов пожар уже охватил 700 кв. метров зарослей камыша. Тушение осложняют сильные порывы ветра.

Фото: Волгоград / t.me