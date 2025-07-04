«Просто гордость берет»: посетители Дня поля оценили масштаб главного аграрного события России

Тысячи посетителей, презентация достижений агропромышленного комплекса, масса активностей и различные творческие площадки – таким был первый день «Всероссийского дня поля – 2025» под Волгоградом.

Обойти огромную территорию выставки многим гостям удалось не с первого раза, а тем более – все посмотреть, потрогать своими руками, сделать фотосессию в подсолнухах высотой с человеческий рост, полюбоваться на плантации с овощами и подрастающими дынями, а еще попеть в караоке, послушать казачьи песни и посидеть в военном пикапе.

Посетители выставки поделились впечатлениями с корреспондентами ИА «Высота 102» от увиденного и услышанного, и восторг среди них преобладает. «Просто гордость берет», «Все удобно, навигация отличная», «Организаторам – пятерка!», «Я такой техники и не видела» – признавались собеседники информагентства.

Довольны и представители компаний – площадки с оборудованием, семенами, удобрениями, рассадой, химикатами, техникой и упаковкой пользовались популярностью как у специалистов, потенциальных партнеров и поставщиков, так и у обычных зрителей. Кто-то за несколько часов обменялся десятками контактов, кто-то нашел новые сорта картофеля для своих хозяйств, а кто-то просто получил удовольствие от общения с единомышленниками, главная задача у которых одна – сделать нашу страну еще богаче, а землю – плодороднее.





ИА «Высота 102» выступает информационным партнером крупнейшей выставки АПК в России «Всероссийский день поля – 2025». Обо всех важных событиях трехдневного смотра читайте в специальном разделе на нашем сайте – «День поля–2025».

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»