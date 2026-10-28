В Саратовской области ввели штрафы за продажу вейпов





Депутаты Саратовской областной думы установили административную ответственность за розничную продажу электронных сигарет и жидкостей к ним. Как передает ИА «СарИнформ», запрет начнёт действовать с 1 марта 2027 года и продлится пять лет.

Для должностных лиц штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 300 до 400 тысяч. Протоколы будут составлять представители местного самоуправления, а решения принимать мировые судьи.

– Да, это носит карательный характер. Но законопроект направлен на решение демографического вопроса. Многие люди, которые курят, не понимают последствий для здоровья. Надеюсь, рано или поздно мы с этой гадостью справимся, – прокомментировал председатель думы Алексей Антонов.