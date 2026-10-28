В Волгограде ликвидировали пожар в Мокрой Мечетке

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили о ликвидации крупного пожара в пойме Мокрой Мечетке на Спартановке. Как пояснили в ведомстве, возгорание было ликвидировано за три часа.

– 17:59 расчётам 1-й ПСЧ удалось ликвидировать пожар на площади 5 га, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Напомним, первое сообщение о крупном пожаре на севере Волгограда поступило на пульт диспетчера в 14:37. По прибытию специалистов пожар уже охватил 700 кв. метров зарослей камыша. Тушение осложняют сильные порывы ветра.

Фото: Волгоград / t.me