Объявлен электронный аукцион на разработку проектно-сметной документации первого этапа благоустройства в Красноармейском районе Волгограда парковой зоны вдоль улицы Фадеева под названием Севастопольская набережная. Начальная цена контракта составляет 7,8 миллиона рублей, сообщает ИА «Высота 102».

Заказчиком проекта выступает МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда». Преобразиться должна солидная территория в 20,4 га, которая находится вдоль улицы Фадеева в границах от улицы Бахтурова до улицы Удмуртская. Она разделена на четыре участка: от улицы Бахтурова до монументу Ленину, от памятника до шлюза №1, от шлюза №1 до автомобильного моста через ВДСК и от моста через канал до ЖД моста по улице Удмуртская.





Контрактом предусмотрены инженерно–геодезические изыскания, сбор данных и материалов для работы, разработка эскизного проекта, рабочей и сметной документации на основе уже утвержденного эскизного варианта благоустройства.

– В проекте благоустройства набережной (в стилистических решениях, в элементах благоустройства и малых архитектурных формах) должны быть отображены основные компоненты идентичности района: судоходство, духовность, наука и природа, – указывает заказчик.

Структуру центральный аллей планируют сохранить. В оформлении элементов набережной предлагается использовать стиль 1950 годов, так называемый сталинский ампир. В ходе благоустройства территория должна стать доступной для маломобильных граждан. Проектировщик должен предусмотреть прогулочные зоны, места для отдыха, смотровые площадки, парковые лежаки, спортивные и детские площадки, зону для зимнего и летнего тюбинга, возможность для организации веревочного парка, выставки цветов, фудкорты, автомобильные парковки, освещение, беговые и велодорожки, ландшафтное освещение, озеленение и многое другое.





На участке у шлюза №1 планируется возвести 28-метровый пешеходный мост через автомобильную дорогу к шлюзу. Предусмотрена установка садово-парковых скульптур. Изюминкой Севастопольской набережной станут тематические зоны, посвященные пяти морям: Азовскому, Белому, Балтийскому, Каспийскому и Черному. Выделить эти зоны предполагается тематическими инсталляциями и малыми архитектурными формами.

Проект благоустройства должен быть готов до 15 июня 2027 года.

Концепция благоустройства парковой зоны вдоль береговой линии в Красноармейском районе, которую уже разработали и показали общественности архитекторы Центра «ВЯЗ», предполагает создание четырех смотровых площадок с видом на Волго-Донской канал. Вид на речной поток по задумке молодых архитекторов станет главным акцентом прогулочного пространства на юге Волгограда.

Эскиз Центра «ВЯЗ» / МАКС

Фото: архив V102.RU / Яндекс. Карты