В Госдуму внесли проект о налоговом вычете на свадьбу





В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы, связанные с организацией свадьбы. Законопроект был внесён на рассмотрение 28 октября.

Согласно инициативе, вернуть часть налога можно будет с суммы до 400 тысяч рублей на двоих супругов. При ставке НДФЛ 13% максимальный возврат составит до 52 тысяч рублей на пару. Учесть предлагается оплату банкетного зала, кейтеринга, фото- и видеосъёмки, декора и цветов, перевозки гостей, услуг тамады и музыкантов, а также покупку наряда, обручальных колец, торта, пригласительных и букетов.

По оценке авторов, средняя стоимость свадьбы в России в 2025 году составляла около 1 млн рублей, поэтому новая мера позволит вернуть примерно 5% от бюджета мероприятия.