Под Волгоградом Быковский районный суд научил СФР считать деньги





В Быковском районе Волгоградской области суд встал на сторону многодетной матери. Фонд социального страхования урезал выплаты на пятерых детей после неправильных подсчётов дохода семьи и отказывался признавать ошибку, из-за чего родительница была вынуждена подготовить исковое заявление.

- Решениями ОСФР ей было назначено пособие в размере 7 396 рублей на каждого ребенка (50% величины прожиточного минимума, установленного в Волгоградской области). Однако при исчислении среднедушевого дохода семьи истца ответчик включил в совокупный доход «Единовременную выплату при рождении третьего и последующего ребенка в молодой семье» в размере 300 000 рублей, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

При этом указанная выплата является региональной целевой мерой поддержки семьи и не подлежит учёту в качестве дохода при расчёте ежемесячного пособия на несовершеннолетних. Суду пришлось самостоятельно за специалистов СФР пересчитать причитающиеся матери пятерых детей выплаты. По итогу суд признал незаконным назначение пособия семье на уровне 50% от прожиточного минимума в размере 7,4 тыс. рублей на каждого ребёнка, предписав увеличить его размер до 75%. Выплаты соответствующего размера фонд должен перечислить матери задним числом с 1 января 2026 года.

Отметим, решение суда может быть оспорено.

Фото из архива ИА «Высота 102»