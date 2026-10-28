ВС РФ ударили по логистике и энергообъектам Украины





Вооружённые силы России днём продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам, энергетической инфраструктуре и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Харькове поражён логистический центр, где хранились грузы военного и двойного назначения для ВСУ. В Волынской области атакованы электроподстанция «Луцк-Северная» в Луцке и подстанция в Ковеле – они обеспечивали работу предприятий, выпускающих беспилотники и комплектующие, а также логистических центров с военным имуществом.

Кроме того, на переходе морем уничтожено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы в порт Черноморск.

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