В СНТ Волгограда потушили крупный ландшафтный пожар





В Советском районе Волгограда 28 октября произошел крупный ландшафтный пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, возгорание случилось днем в СНТ «Дружба».

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 15:55.

– В СНТ «Дружба» загорелась трава на площади 4 гектара. Пожарно-спасательные подразделения 8-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 18:55. Погибших и пострадавших нет, – уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.