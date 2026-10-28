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Происшествия

В СНТ Волгограда потушили крупный ландшафтный пожар

Происшествия 28.10.2026 20:17
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28.10.2026 20:17


В Советском районе Волгограда 28 октября произошел крупный ландшафтный пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, возгорание случилось днем в СНТ «Дружба». 

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 15:55. 

–  В СНТ «Дружба» загорелась трава на площади 4 гектара. Пожарно-спасательные подразделения 8-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 18:55. Погибших и пострадавших нет, – уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. 

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.

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