ЦБ ограничит сроки автокредитов и займов под залог авто





Банк России вводит ограничения на сроки выдачи автокредитов и нецелевых потребительских займов под залог автомобиля. Об этом сообщили в регуляторе.

Согласно новым мерам, автокредиты будут предоставляться на срок не более семи лет, а нецелевые потребительские кредиты под залог машины – не более пяти лет. Такое решение связано с тем, что банки стали чаще оформлять более длинные займы, из-за чего долговая нагрузка заемщиков искусственно занижается.

При этом риски для граждан возрастают: со временем снижается стоимость заложенного автомобиля и может ухудшиться финансовое положение самого заемщика. В связи с этим ЦБ рекомендует тщательно оценивать свои возможности перед оформлением кредита и предоставлять кредитору как можно больше официальных сведений о доходах.