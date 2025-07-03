



В Волгоградской области сегодня, 3 июля, стартует трехдневная выставка достижений АПК «Всероссийский день поля – 2025». Как сообщает ИА «Высота 102», накануне и сегодня в город-герой стали съезжаться гости и участники знакового для всей страны мероприятия – заявки на участие в выставке подали делегации из 73 регионов России, а также представители стран зарубежья.





Сегодня в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, на территории КФХ Чердынцева, экспозиционные и развлекательные площадки начнут работу в 10.00. Программой первого дня предусмотрено проведение целого ряда мероприятий, в ходе которых гости и посетители смогут обменяться опытом и узнать много нового друг о друге и о Волгоградском крае:

на площадке «Волгоградское Подворье» гости познакомятся с культурным богатством многонационального региона,

в зоне демонстрации гости смогут увидеть лучшие образцы российской сельхозтехники, а в зоне тест-драйва посмотрят на нее в действии,

на площадке «Волга-Дон Агро Фест» все желающие смогут попробовать продукцию волгоградских производителей,

в образовательной зоне «Я в АГРО» детей и взрослых увлекут демонстрацией современных возможностей АПК в реальном и виртуальном форматах,

на отдельной площадке на протяжении шести часов будут проходить соревнования по пилотированию дронов.

Символично, что одно из крупнейших мероприятий страны проходит на героической волгоградской земле в год 80-летия Великой Победы и Год Защитника Отечества. Организаторы «Всероссийского дня поля – 2025» по такому случаю внесли в программу работу площадки «80 лет Победы». Здесь гостям региона расскажут о подвигах защитников Сталинграда, переломивших ход Великой Отечественной войны.





Самостоятельно посетить главную высоту России – Мамаев курган – участники «Всероссийского дня поля – 2025» смогут, если воспользуются услугами спецтранспорта – на протяжении трех дней из Волгограда в Среднеахтубинский район и обратно с минимальным интервалом будут курсировать шаттлы (расписание).