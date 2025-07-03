День поля-2025

Город-герой Волгоград принимает участников «Всероссийского дня поля – 2025»

День поля-2025 03.07.2025 07:10
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03.07.2025 07:10


В Волгоградской области сегодня, 3 июля, стартует трехдневная выставка достижений АПК «Всероссийский день поля – 2025». Как сообщает ИА «Высота 102», накануне и сегодня в город-герой стали съезжаться гости и участники знакового для всей страны мероприятия – заявки на участие в выставке подали делегации из 73 регионов России, а также представители стран зарубежья. 


Сегодня в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, на территории КФХ Чердынцева, экспозиционные и развлекательные площадки начнут работу в 10.00. Программой первого дня предусмотрено проведение целого ряда мероприятий, в ходе которых гости и посетители смогут обменяться опытом и узнать много нового друг о друге и о Волгоградском крае:

  • на площадке «Волгоградское Подворье» гости познакомятся с культурным богатством многонационального региона, 
  • в зоне демонстрации гости смогут увидеть лучшие образцы  российской сельхозтехники, а в зоне тест-драйва посмотрят на нее в действии, 
  • на площадке «Волга-Дон Агро Фест» все желающие смогут попробовать продукцию волгоградских производителей,   
  • в образовательной зоне «Я в АГРО» детей и взрослых увлекут демонстрацией современных возможностей АПК в реальном и виртуальном форматах,
  • на отдельной площадке на протяжении шести часов будут проходить соревнования по пилотированию дронов.

Символично, что одно из крупнейших мероприятий страны проходит на героической волгоградской земле в год 80-летия Великой Победы и Год Защитника Отечества. Организаторы «Всероссийского дня поля – 2025» по такому случаю внесли в программу работу площадки «80 лет Победы». Здесь гостям региона расскажут о подвигах защитников Сталинграда, переломивших ход Великой Отечественной войны. 



Самостоятельно посетить главную высоту России – Мамаев курган – участники «Всероссийского дня поля – 2025» смогут, если воспользуются услугами спецтранспорта – на протяжении трех дней из Волгограда в Среднеахтубинский район и обратно с минимальным интервалом будут курсировать шаттлы (расписание). 

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