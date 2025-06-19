Компания волгоградского экс-депутата лишилась лицензии на работу с отходами





Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил исковые требования Росприроднадзора об аннулировании лицензии компании ООО «Сингам» на деятельность по размещению отходов IV класса опасности в Советском районе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу суда, свалка находилась неподалеку от поселка Горьковский.

Напомним, в сентябре текущего года по требованию судебных приставов была прекращена незаконная деятельность ООО «Сингам», которое эксплуатировало как мусорный полигон объект, не включенный в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) в Советском районе Волгограда. Однако предприятие длительное время не исполняло предписания об устранении нарушений.

Решение о прекращении работы этой организации принял суд по иску Росприроднадзора.

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что компанией создан объект накопленного экологического вреда, который представляет существенную опасность для окружающей среды. После лицензия компании была приостановлена.

- Суд удовлетворил исковые требования управления Росприроднадзора к ООО «Сингам» об аннулировании лицензии на деятельность по размещению отходов IV класса опасности, - добавили в суде.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

Напомним, что речь идет об организации, учредителем которой является бывший депутат Волгоградской областной думы Федор Литвиненко.

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора



