Минобороны: под Волгоградом и ещё в 18 регионах за ночь сбиты 433 БПЛА





В ночь с 30 на 31 октября Волгоградская область вновь подверглась налёту беспилотников ВСУ. По информации Минобороны, регион оказался в числе субъектов РФ, где подразделения ликвидировали ударные БПЛА.

- В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 433 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, - уточнили в военном ведомстве.

Помимо Волгоградской области, смертоносные аппараты уничтожали в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областей, а также в воздушном пространстве Татарстана и Башкортостана.

Напомним, ранее редакция сообщала о девятичасовой беспилотной опасности, которая действовала с 21:20 30 октября до 06:56 31 октября. Помимо беспилотников, минувшей ночью волгоградский регион также ожидал и ракетного удара. Режим был отменён через час в 05:50. По информации мониторинговых каналов, группы БПЛА фиксировались в северных районах Волгоградской области.

Фото из архива ИА «Высота 102» / сгенерировано ИИ