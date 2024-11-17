Фирме волгоградского экс-депутата грозит лишение лицензии на работу с отходами

Росприроднадзор в Волгоградской области приостановил действие лицензии на осуществление деятельности по размещению отходов IV класса опасности в отношении ООО «Сингам». Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, такое решение принято ввиду не устранения этой организацией грубых нарушений природоохранного законодательства.

Ранее сообщалось, что в сентябре текущего года по требованию судебных приставов была прекращена незаконная деятельность ООО «Сингам», которое эксплуатировало как мусорный полигон объект, не включенный в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) в Советском районе Волгограда.

Решение о прекращении работы этой организации принял Волгоградский областной суд по иску Росприроднадзора.

Ранее межрегиональным управлением неоднократно в адрес ООО «Сингам» вносились предписания о запрещении размещения отходов на объекте, не внесенном в ГРОРО. Однако предприятие длительное время не исполняло предписания об устранении нарушений природоохранных требований и продолжало эксплуатировать объект размещения отходов, вопреки установленным требованиям, за что неоднократно привлекалось к административной ответственности.

В результате ООО «Сингам» создало объект накопленного экологического вреда, который представляет существенную опасность для окружающей среды.

- Ввиду не устранения ООО «Сингам» грубых нарушений природоохранного законодательства, управлением приостановлено действие лицензии на осуществление деятельности по размещению отходов IV классов опасности в отношении ООО «Сингам» на срок исполнения вновь выданного предписания. В случае неисполнения требований, управлением будет инициировано направление заявления об аннулировании лицензии общества, - сообщили в природоохранном ведомстве.

Ранее сообщалось, что согласно данным системы СПАРК, совладельцем ООО «Сингам» является бывший депутат Волгоградского городской думы Федор Петрович Литвиненко. Его доля владения составляла 51%.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»