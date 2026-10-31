



30 октября на площадке Волгоградского казачьего кадетского корпуса имени К.И. Недорубова состоялось открытие международной детско-юношеской конференции по истории и культуре российского казачества «От воинской славы к единению России». Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие, посвящённое Году единства народов России, продлится до 1 ноября.





Его участниками стали 100 юношей и девушек из 18 регионов страны и зарубежных государств. В течение трёх дней они будут представлять свои исследовательские работы и доклады в формате публичной презентации. В торжественном открытии принял участие ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков.





Организаторами конференции выступают Всероссийское казачье общество, Министерство просвещения РФ и Министерство науки и высшего образования РФ. Координаторы в Волгоградской области – казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова и региональный комитет образования и науки.

– Рады приветствовать вас на нашей легендарной стлинградской волгоградской земле, и я уверен, что конференция пройдет на высоком достойном уровне. В своих исследовательских проектных работах вы обратитесь к истории нашей страны, к своим корням и сделаете вывод – только в единстве народов будет процветать наша Россия, и это самое важное, – обратился к участникам конференции зампредседателя комитета образования и науки Волгоградской области Дмитрий Орехов.

На территории корпуса организована работа семи тематических секций: «История казачества: от истоков до современности», «От дедов к внукам: страницы героического прошлого и настоящего казаков», «Казачья культура: традиции и современность», «Духовные скрепы российского казачества», «Современное казачество: верность традициям, служение Отечеству», «Мост через века и границы: казачество в международном пространстве» и «История в деталях: археологические и этнографические находки о казачестве».





Одним из участников конференции стала студентка Донецкого государственного университета Мария Гридина. Как призналась девушка, это уже не первый ее опыт в подобных конференциях, однако выступать на сталинградской земле в таком масштабном мероприятии немного волнительно.

– До этого я выступала только в Донецком государственном университете, поэтому сейчас немного волнительно перед выступлением на такой крупной конференции, – поведала Мария. – В ходе своего выступления я расскажу про Сидора Белого, Захара Чепигу и Антона Головатого. Это атаманы, которые дали развитие черноморскому казачеству.





В зависимости от выбранного направления юные исследователи раскроют самые разные сюжеты: быт и служба казаков, семейные истории и казачьи династии, передача традиций, подвиги в войнах, рассказы о современных участниках героических событий, волонтёрство и участие в патриотических проектах. Также они расскажут о ценностях и этике казачьей общины, воспитании казачат, обрядах, кухне, костюмах и ремёслах.

Волгоградский казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова на конференции представляют семь старшеклассников: Андрей Адельшин, Дмитрий Мельник, Дарья Покидько, Софья Землянская, Ульяна Синельникова, Кирилл Крюков, Арсений Давудов, Егор Бирюков и Алексей Бойко.





– Мой дедушка был потомственным донским казаком. Он меня и наставил на этот путь. Безумно рад принимать у нас дома такое масштабное мероприятие. Для меня это возможность получить новый опыт, интересные знакомства, а также узнать о казачьих народах других регионов, – поделился старшеклассник волгоградского кадетского корпуса имени К.И. Недорубова Дмитрий Мельник.

Помимо секционных заседаний, педагоги корпуса подготовили для участников обширную просветительскую программу. Запланированы экскурсия на Мамаев курган, командный исторический квест «Казачий код единства», верховая езда, выставка продукции волонтёрских групп, мастер-классы, работа тематических площадок, посвящённых специальной военной операции, выступление работников государственного архива и практикум по поиску семейных источников.





– Моя прабабушка донская казачка, поэтому я решила поступить в казачий кадетский корпус, – признается участница конференции из Ставропольского края Юлия Мельникович. – Цель моей работы, которую я представлю на конференции, представить театрализацию, как способ воспитания, и внедрить ее в воспитательный процесс для сохранения культуры казачества для следующего поколения.

Волгоградская область является одним из ведущих центров патриотического воспитания, сохранения исторического наследия и памяти. В регионе в соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым, проводится системная работа по укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия. Последовательно развивается казачество: создан и действует Совет казачьей молодёжи, казачьи общества стали активными участниками первого в ЮФО Межрегионального форума Всемирного Русского Народного Собора. Работа продолжается в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».





Напомним, в июле 2026 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики РФ в сфере кадетского образования. Стратегический документ разработан в рамках реализации Стратегии национальной безопасности РФ и определяет современное состояние, цели, задачи и инструменты развития кадетского образования в стране. Ранняя профориентация, воспитание в духе патриотизма, гражданской ответственности и готовности к служению Отечеству с опорой на традиционные духовно-нравственные основы – приоритеты региональной политики. В Волгоградской области функционируют 610 профильных классов: психолого-педагогические, агротехнологические, медицинские, инженерные, кадетские, а также классы МВД, МЧС, военно-морские, авиатехнические, общевойсковые, пограничные, ФСИН, СК и космические.

Видео: Алексей Костяков / V102.RU