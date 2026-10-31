Кабмин продлил запрет на вывоз топлива из РФ





31 октября Кабмин опубликовал постановление, продлевающее сроки действия запрета на вывоз топлива из России. Документ утверждает ограничения поставок дизеля, газойлей и судового топлива до 31 января 2027 года включительно.

- Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, - говорится в сообщении на сайте Правительства РФ.

Напомним, соответствующие ограничения ранее вводились по 31 октября 2026 года. Помимо запрета на вывоз из страны дизеля, до 1 января 2027 года продолжат действовать и ограничения на экспорт бензина. Он установлен другим документом ещё летом 2026 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»