Главное

Недетские игры: в Волгограде подростки устроили смертельно опасную поездку на трамвае Андрей Бочаров отвёл год на создание кампуса для студентов технического колледжа Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистами Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить Законопроект КПРФ о переименовании Волгограда в Сталинград поступил в Госдуму

Актуально

Ретроавто, забег на километр и много еды: программа Дня народного единства в ЦПКиО

Изменившую цвет Луну на фоне Родины-матери сняли в Волгограде

Возложили цветы и спели «Надежду»: в Волгограде отметили 108-летие комсомола

Федеральные новости

Федеральные новости
 В жутком ДТП с трамваем погиб житель Саратова: СМИ опубликовали фото
Днем 30 октября в Саратове на улице Политехнической произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля Chevrolet Niva. Как сообщает ИА «СарИнформ», в результате жуткой аварии погиб водитель легкового...
Федеральные новости
 Кубань планирует напоить вином страны Азии
Делегация Краснодарского края на Российско-Таиландском инвестиционном форуме в Бангкоке обсудила перспективы продвижения кубанских товаров на рынках Таиланда и других стран Азии. Об этом, как передает ИА «Живая Кубань»,...
Происшествия

В Волгограде спасатели ликвидируют пожар в частном доме на ул. Дальневосточной

Происшествия 31.10.2026 19:48
0
31.10.2026 19:48


31 октября в Красноармейском районе Волгограда произошёл пожар в частном жилом доме. По информации очевидцев, пламя объяло жилую постройку площадью несколько десятков квадратных метров. Столб дыма и языки пламени очевидцы наблюдали на удалении нескольких километров.

Из-за близости построек существовала опасность распространения огня на близлежащие постройки, однако его успели остановить пожарные.

- В 18:39 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе Волгограда. Горит частный дом. Подразделения 6-й ПСЧ производят тушение, - сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, причины произошедшего предстоит установить экспертам после окончания тушения. По информации очевидцев, хозяйка успела выскочить из объятого огнём дома.

Фото: Волгоград Красноармейский / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
31.10.2026 19:48
Происшествия 31.10.2026 19:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.10.2026 11:17
Происшествия 30.10.2026 11:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.10.2026 10:22
Происшествия 30.10.2026 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.10.2026 10:07
Происшествия 30.10.2026 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2026 20:34
Происшествия 29.10.2026 20:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2026 10:02
Происшествия 29.10.2026 10:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2026 20:17
Происшествия 28.10.2026 20:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2026 18:34
Происшествия 28.10.2026 18:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2026 10:39
Происшествия 28.10.2026 10:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2026 08:55
Происшествия 28.10.2026 08:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2026 08:55
Происшествия 28.10.2026 08:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2026 17:10
Происшествия 27.10.2026 17:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2026 14:06
Происшествия 27.10.2026 14:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2026 13:09
Происшествия 27.10.2026 13:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.10.2026 20:02
Происшествия 26.10.2026 20:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:03
«До аномалии и больших рекордов не дотянули»: синоптик рассказала, какой погодой Волгоград встретит ноябрьСмотреть фотографии
19:48
В Волгограде спасатели ликвидируют пожар в частном доме на ул. ДальневосточнойСмотреть фотографии
19:33
«Ротор-2» завершил чемпионат ничьей с «Арсеналом-2» – 1:1Смотреть фотографии
18:11
«Отсутствуют базовые ресурсы для жизни»: волгоградцы рассказали Бастрыкину, как выживают без воды и тепла в разваливающемся общежитииСмотреть фотографииCмотреть видео
17:28
Компанию оштрафовали за сход вагонов на станции «Разгуляевка» под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:58
Волгоградская область узнала соперников по финальному этапу чемпионата России по мини-футболуСмотреть фотографии
16:02
В Волгоградской области отменена часовая авиационная опасностьСмотреть фотографии
15:45
Кабмин продлил запрет на вывоз топлива из РФСмотреть фотографии
14:55
В Волгоградской области объявлена дневная авиационная опасностьСмотреть фотографии
14:22
В Волгограде «Почта России» поставила на паузу продажу круглого зала ГлавпочтамтаСмотреть фотографии
13:42
В Волгоградском УФСИН опровергли публикации СМИ о склонении иностранцев к участию в СВОСмотреть фотографии
12:45
Под Волгоградом финиширует ремонт 33 км опорных автодорогСмотреть фотографии
11:44
Деревенский завтрак на 1000 рублей: в Волгограде завершился южный сезон «Дискаунтер батла»Смотреть фотографии
11:33
Подросток без прав протаранил опору ЛЭП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:32
«Здоровье дороже»: в Волгоградской области введут тотальный запрет на продажу электронных сигаретСмотреть фотографии
10:04
В аэропорту Волгограда после налёта БПЛА задерживаются московские рейсыСмотреть фотографии
09:13
Минобороны: под Волгоградом и ещё в 18 регионах за ночь сбиты 433 БПЛАСмотреть фотографии
08:55
Молодёжка «Ротора» не осилила армейцев. Не забиваешь ты – забивают тебеСмотреть фотографии
07:35
В Волгограде международная конференция собрала казачью молодежь из 18 регионовСмотреть фотографииCмотреть видео
07:10
В Волгоградской области отменена девятичасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
06:45
В СФР рассказали служившим волгоградцам об особом порядке расчёта больничногоСмотреть фотографии
06:08
В Волгоградской области отменена часовая ракетная опасностьСмотреть фотографии
05:35
В Волгоградской области вслед за беспилотной объявлена и ракетная опасностьСмотреть фотографии
21:36
Новая угроза удара ВСУ: в Волгограде и области объявили опасность по БпЛАСмотреть фотографии
21:05
Власти Волгограда сэкономят 454 тыс. на новых платных парковках за 325 млн рублейСмотреть фотографии
20:15
Нового зампреда вырастили в спорткомитете Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:01
Зима не за горами? Туманные дни ожидаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:23
«Во всём должен быть смысл»: Мария Николаева – об умных ивентах и пластическом театре в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:42
РЖД начнут брать процент с волгоградцев за возвраты билетов: подробноСмотреть фотографии
18:13
Волгоград предложил миру опыт СССР по защите земель от опустыниванияСмотреть фотографии
 