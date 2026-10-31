



31 октября в Красноармейском районе Волгограда произошёл пожар в частном жилом доме. По информации очевидцев, пламя объяло жилую постройку площадью несколько десятков квадратных метров. Столб дыма и языки пламени очевидцы наблюдали на удалении нескольких километров.

Из-за близости построек существовала опасность распространения огня на близлежащие постройки, однако его успели остановить пожарные.

- В 18:39 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе Волгограда. Горит частный дом. Подразделения 6-й ПСЧ производят тушение, - сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, причины произошедшего предстоит установить экспертам после окончания тушения. По информации очевидцев, хозяйка успела выскочить из объятого огнём дома.

Фото: Волгоград Красноармейский / t.me