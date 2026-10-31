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Спорт

Молодёжка «Ротора» не осилила армейцев. Не забиваешь ты – забивают тебе

Спорт 31.10.2026 08:55
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31.10.2026 08:55


В 31-м туре Молодёжной футбольной лиги (дивизион Б) молодёжная команда «Ротора» встречалась с ровесниками из «СКА-Хабаровска» и уступила – 0:1. Волгоградцам для успешного продвижения по таблице необходимо было побеждать, но подвела реализация. Как оказалось, в отсутствие Даниила Грады забить было некому.

Команды начали игру в соответствии со своими возможностями: хабаровчане сушили игру, и ждали возможности для контратаки. «Ротор-М» контролировал ход встречи, смело шёл вперёд и в первом тайме мог отличиться не раз, но в завершающей фазе не хватало точности – 0:0.

После перерыва рисунок не изменился: волгоградцы владели преимуществом, гости рассчитывали на контратаки. Одна из них едва не завершилась голом: на 61-й минуте нападающий хабаровчан выходил один на один, но Олег Лисицын спас «Ротор-М» от гола. В ответной атаке мог забить Алим Кадралиев, – и снова не точно.

Под занавес матча «СКА-Хабаровск-М» заработал штрафной: после навеса со стандарта мяч пролетел мимо нескольких игроков, и у самой штанги Клим Бучко переправил его в ворота – 0:1. Не забиваешь ты – забивают тебе.

На первой компенсированной минуте уже «Ротор-М» заработал штрафной: Дмитрий Локтев пробил в ближний угол, но на этот раз вратарь хабаровчан Богдан Ляхов спас свою команду. Армейцы довели дело до минимальной победы – 0:1.

Главный тренер «Ротор‑М» Олег Стогов резюмировал итог матча:

– Чтобы побеждать, надо победу заслужить. Вот мы сегодня её не заслужили. Есть умение, есть мастерство, есть отдача – тот максимум, который игроки должны выдавать. Сегодня этого максимума мы не выдали, не получилось.

Поэтому мы не заслужили победу.

«Ротор-М» (Волгоград) – «СКА-Хабаровск-М» (Хабаровск) – 0:1 (0:0)

30 октября, 16:00. Молодежная лига, дивизион Б, групповой этап, 31 тур.

Волгоград. МБУ СК «Зенит». Количество зрителей: 50.

Судьи: Артём Карпов (Ярославль), Артём Терехов (Волгоград), Максим Коломойцев (Волгоград).

«Ротор-М»: Лисицын, Петрунькин, Кычанов, Кашлев, Цымбалов (Хильков, 88), Кадралиев (Закиров, 75), Клименко (Семененко, 71), Литенко (Тарчоков, 73), Суров, Локтев, Адельшин.

«СКА-Хабаровск-М»: Ляхов, Зарецкий, Плетминцев (Серин, 78), Головнин, Бучко, Секерин (Д. Ким, 90), А. Ким (Хусаинов, 59), Ушаков, Левадный, Филиппов (Лидрик, 82).

Голы: Бучко, 85 (0:1).

Предупреждены: Локтев, 3 (неспортивное поведение) – Секерин, 73 (грубая игра).

После этого поражения молодёжка «Ротора» вернулась на последнее место в турнирной таблице. Следующий матч волгоградцы проведут в Самаре: в пятницу, 6 ноября, в рамках 32-го тура на стадионе «Металлург» их ждёт «Крылья Советов-М». Начало – в 13:00 по московскому времени.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»

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