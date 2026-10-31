



31 октября в аэропорту Волгограда произошёл сбой в расписании прилёта и отправления самолётов. После ночного налёта БПЛА на Волгоградскую область и другие регионы России задерживаются шесть рейсов, в числе которых самолёты сообщением с Москвой и Новосибирском.

С 9:45 на 12:35 отложено прибытие рейса № S7 7067 из Новосибирска компании S7 Airlines. На два часа, с 13:05 на 15:05, перенесён прилёт московского рейса № SU 1182 «Аэрофлота». Также с задержкой в 40 минут в региональный доберётся столичный рейс № DP 6969 «Победы». Он прибудет в воздушную гавань в 22:10.

Соответственно, задерживается отправление этих же самолётов в обратном направлении. На 2 часа 15 минут запоздает вылет из Волгограда в Новосибирск рейса № S7 7068 S7 Airlines. С 14:05 на 16:00 откладывается вылет рейса № SU 1183 сообщением с Москвой компании «Аэрофлот». С задержкой в 40 минут, в 22:40, покинет региональный центр столичный рейс № DP 6970 «Победы».

Напомним, минувшей ночью над регионами России Минобороны ликвидировало 433 БПЛА. В Волгоградской области на протяжении девяти часов действовал режим беспилотной опасности.

Фото из архива ИА «Высота 102»