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«Дети первых 28 дней жизни в группе риска»: волгоградский врач – о причинах инсульта у младенцев

Общество 31.10.2026 21:52
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31.10.2026 21:52


Внезапное нарушение кровообращения в сосудах головного мозга сегодня может произойти как у взрослого человека, так и у новорожденного. Врачи утверждают, что инсульт сейчас помолодел. Это тяжелое и угрожающее жизни состояние, в том числе у детей, может наступить под воздействием ряда факторов, рассказал врач-педиатр Урюпинской ЦРБ в Волгоградской области Алексей Оглданов.

По его словам, в настоящее время в среднем на 100 тысяч детей до 14 лет приходится 2-3 случая инсульта. Заболеваемость у новорожденных выше, а дети первых 28 дней жизни и вовсе находятся в группе риска. У подростков инсульт встречается не более 1% случаев. 

Факторы риска

Инсульт у новорожденного могут спровоцировать инфекционные заболевания матери, гипоксия у плода, трудные или стремительные роды, гипертония, сахарный диабет, врожденные пороки и аномалии развития сердца и сосудов, генетические аномалии, системные заболевания соединительной ткани. 

Приобретенные заболевания, такие как травмы головы, шеи и шейного отдела позвоночника, а также инфекции, нарушения свертываемости крови, обезвоживание, психоэмоциональное перенапряжение, стресс и вредные привычки способны спровоцировать это тяжелое заболевание. 

Как распознать инсульт у ребенка

Врач-терапевт советуют обращать внимание на симптомы, указывающие на развитие инсульта у ребенка.

Это речевые нарушения, когда ребенку трудно говорить или он плохо понимает речь, это зрительные патологии, при которых происходит внезапное ухудшение зрения в одном или обоих глазах, двоение в глазах, двигательные проблемы – внезапная слабость или онемение в одной руке, ноге или на одной стороне лица, сильная головная боль, сопровождающаяся тошнотой и рвотой, головокружение и потеря координации и равновесия, ухудшение памяти, рассеянность.

У новорожденных детей родителей должны насторожить отсутствие реакции на внешние раздражители, эпизоды судорог, нарушения мышечного тонуса, слабость в конечностях, нарушения дыхания, отказ от груди, проблемы с глотанием, обильные частые срыгивания, вялость, выбухание и напряжение большого родничка, – поясняет Оглданов.

!!! При наличии таких симптомов нужно обращаться к врачу. Самолечением заниматься категорически нельзя.

Профилактика инсульта у детей

Здоровье ребенка во многом зависит от родительской заботы, внимания и контроля, который в данном случае будет только на пользу. 

Важно контролировать состояние здоровья ребенка, своевременно лечить заболевания, которые могут спровоцировать инсульт – пороки сердца, нарушения свёртываемости крови – и избегать факторов риска – травм и тяжёлых инфекций, - отмечает врач-терапевт.

Фото из архива V102.RU

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