В Волгоградской области объявлена дневная авиационная опасность





31 октября в Волгоградской области объявлена авиационная опасность. Сообщение об этом в 14:23 прошло по муниципальным подразделениям ГОЧС региона.

Напомним, как ранее сообщала редакция, авиационная опасность предупреждает граждан о существовании непосредственной угрозы от пилотируемой авиации противника. Это может быть как бомбовый, так и ракетный удар. В реалиях Волгоградской области данный сигнал говорит о том, что на вражеской территории в воздух подняты потенциальные носители крылатых ракет, которые могут их использовать для нанесения ущерба в глубине территории России.

Ранее за несколько минувших дней авиационная опасность объявлялась в регионе уже неоднократно.

Фото из архива ИА «Высота 102»