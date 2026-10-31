



В Волгоградской области региональное управление УФСИН России опровергло информацию, распространяемую в зарубежных СМИ, о тяжёлых условиях содержания, специально созданных для заключённых граждан Таджикистана, отбывающих наказание в местных исправительных учреждениях. Ранее ряд порталов распространил данные о том, что якобы иностранцев принуждают к подписанию контрактов на участие в СВО.

- В подведомственных учреждениях УФСИН России по Волгоградской области соблюдаются права и законные интересы осуждённых в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами, независимо от гражданства, национальности и религиозной принадлежности, - подчёркивается в официальном комментарии пресс-службы.

Специалисты также обращают внимание, что все колонии находятся под регулярным надзором органов прокуратуры. Представители надзорного ведомства тесно взаимодействуют со всеми осуждёнными, оперативно реагируя на все поступающие жалобы и обращения.

Отметим, распространяемые публикации ссылаются на анонимный вброс, организованный одной из запрещённых на территории РФ радиостанций. Журналисты в эфире рассказали о том, что в волгоградских тюрьмах содержатся около 150 граждан Центральной Азии, на которых якобы оказывается давление.

Фото из архива ИА «Высота 102»