



Специалисты Социального фонда России напомнили о возможности для служивших волгоградцев увеличить сумму пособия по временной нетрудоспособности. Для этого предусмотрена возможность замены расчётных лет.

Согласно действующему порядку, выплаты по больничному рассчитываются с учётом дохода работника за минувшие два года. Однако некоторые граждане имеют возможность заменить предшествующие периоды. Такая возможность предоставляется в случаях, когда трудовой договор приостанавливается для прохождения гражданином военной службы.

Отметим, особый подход позволяет, в том числе и волгоградцам, проходящим срочную службу, учитывать при расчёте больничного не период со скромным довольствием, а предшествующие годы работы, ощутимо увеличивая объём больничного.

Фото из архива ИА «Высота 102»