В Советском районе Волгограда жильцы многострадального аварийного экс-общежития железнодорожников по адресу ул. Слепцова, д.4, вынуждены были повторно записать видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину. Несмотря на поручение руководителя, внимание прокуратуры, органов жилищного надзора и чиновников, нормальное снабжение ресурсами разрушающегося дома так и не было обеспечено. Собственники встречают зиму без отопления и питьевой воды.





- Уважаемый Александр Иванович, мы, жильцы дома №4 по улице Слепцова в рабочем поселке Горьковский, вынуждены в третий раз за последние годы обратиться к вам за помощью. Наше предыдущее обращение, в том числе через информагентство «Высота 102» от 6 октября 2026 года, привело лишь к формальным проверкам, но не дало реального результата. На сегодняшний день наш дом, официально признанный прокуратурой Волгограда находящимся в аварийном состоянии и подлежащим расселению, фактически лишён базовых ресурсов для жизни. Трубы холодного водоснабжения сгнили, их обрезали и заглушили. В половине здания нет питьевой воды. Несмотря на то, что отопительный сезон в Волгограде открыт с 12 октября, в нашем доме батареи до сих пор во многих комнатах холодные, - подчеркнула на видео одна из жительниц МКД Лариса Малахова.

Собственница также сообщила, что после многих месяцев затопления подвал всё же был осушен, однако производить полноценный ремонт коммуникаций управляющая компания не торопится. Напротив, коммунальщики вырезали часть водопроводных сетей и заглушили линии холодного водоснабжения. В результате чего половина дома оказалась лишена питьевой воды.

Более того, после внимания СК и контролирующих структур обслуживающая организация неожиданно перестала отвечать на звонки собственников, а сайт компании оказался недоступен.





- Мы вынуждены полностью оплачивать коммунальные услуги которые фактически не предоставляются. Управляющая компания отказывается составлять акты и проводить перерасчёт за отсутствия воды с 30 сентября. В официальном реестре наш дом стоит в очереди на расселение до 2027 года, однако администрация и жилищный комитет не торопятся нас переселять, ссылаясь на нехватку жилья. Это звучит издевательски, учитывая, что в Волгограде ежемесячно сдаётся 10–12 новых домов от разных застройщиков. У нас здесь живут пенсионеры, семьи с маленькими детьми и люди с ограниченными возможностями. Находиться в здании без воды и тепла уже сейчас невыносимо. С наступлением холодов ситуация станет смертельно опасной. Мы не можем ждать ещё год, пока стены окончательно обрушатся, - продолжила волгоградка.

Жильцы вновь обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в происходящее и защитить их права на достойные и, самое главное, безопасные условия жизни.

- Мы просим не формальную проверку, а реальную защиту жизни и здоровья. Не знаем, куда обратиться, поскольку все городские и районные инстанции игнорируют наши сигналы, - подытожила Лариса Малахова..

Напомним, ранее редакция неоднократно сообщала о вопиющей ситуации, сложившейся в бывшем общежитии железнодорожников по адресу ул. Слепцова, д.4. В сентябре журналисты редакции лично побывали в многоквартирном доме и зафиксировали пошедшие волнами стены здания, деформацию дверных проёмов, отсутствующие на лестничных площадках оконные рамы и остекление, перерезанные стояки отопления, огромные заросшие бурьяном трещины на крыше и ушедший полностью под воду подвал.

Об опасном состоянии дома и его непригодности для нахождения в зимний период редакция сообщила в надзорные органы. Последние начали свои проверки, однако об их результатах в настоящее время ничего не известно. Кроме того, редакция также направила официальный запрос на имя главы Волгограда, однако ответ от чиновников по существу поставленных вопросов по прошествии целого месяца так и не был получен.

Фото из архива ИА «Высота 102», видео — жильцы дома.